Начерти прямоугольник у которого одна сторона в 4 раза больше и на 75 миллиметров б??льше чем другая

Гость: Гость:

1 сторона состоит из 1 отрезка2 сторона в 4 раза больше - 1 * 4 = 4 таких же отрезка!____! - 1 сторона!____!____!____!____! - 2 сторона 4 - 1 = 3 отрезка больше во второй стороне, чем в первой и эти 3 отрезка составляют 75 ммможно узнать, сколько мм составляет 1 отрезок75 : 3 = 25 мм - 1 сторона25 * 4 = 100 мм - 2 стороначертишь прямоугольник со сторонами 25мм и 100 мм ( 2,5 см и 10 см)