Шестую часть прямоугольника дачного участка занимает газон , а третью часть сад . ??акие площади отведены под сад и газон , если площадь участка 600 метров квадратных

Математика

Шестую часть прямоугольника дачного участка занимает газон , а третью часть сад . ??акие площади отведены под сад и газон , если площадь участка 600 метров квадратных

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