Теплоход за 8 ч прошёл путь длиной 312 км. За сколько часов он пройдёт путь длиной 231 ??м, если его скорость уменьшится на 6 км/ч?

Математика

Теплоход за 8 ч прошёл путь длиной 312 км. За сколько часов он пройдёт путь длиной 231 ??м, если его скорость уменьшится на 6 км/ч?

Автор: Гость