Теплоход за 8 ч прошёл путь длиной 312 км. За сколько часов он пройдёт путь длиной 231 ??м, если его скорость уменьшится на 6 км/ч?
Математика
Теплоход за 8 ч прошёл путь длиной 312 км. За сколько часов он пройдёт путь длиной 231 ??м, если его скорость уменьшится на 6 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 312:8=39(км/ч) - скорость 2) 39-6=33(км/ч) скорость уменьшенная 3)231:33=7(ч) - время Ответ: за 7ч. теплоход пройдет путь длиной 231км.
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