Синыктичиский разбор. Стояли золотые светлые синтябырьские дни
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Синыктичиский разбор. Стояли золотые светлые синтябырьские дни
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Синтаксический разбор, предложение: Повествовательное, невосклицательное, распространенное, простое, осложнено однородными членами.
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