Помогите пожалуйста сделать 5задание!
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать 5задание!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос 1 что делать листать вопрос 2 что зделать пролистать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шестую часть прямоугольника дачного участка занимает газон , а третью часть сад . ??акие площади отведены под сад и газон , если площадь участка 60...
Математика
Теплоход за 8 ч прошёл путь длиной 312 км. За сколько часов он пройдёт путь длиной 231 ??м, если его скорость уменьшится на 6 км/ч?
Математика
Каждый день турист проходит 1/3 намеченного маршрута.Какую часть он пойдёте за 2 дн??;за 1/2 дня ;за 3/4 дня?
Литература