Определить валентность элементов в соединениях со следующими формулами: CL₂O₇, SiH₄, P₂O₃, OF₂, PH₃. B²O³, ALN, Ba₂Si, CuCL₂, NH₃.
Химия
Определить валентность элементов в соединениях со следующими формулами: CL₂O₇, SiH₄, P₂O₃, OF₂, PH₃. B²O³, ALN, Ba₂Si, CuCL₂, NH₃.
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1) Хлор 7, кислород 2 2) Кремний 4, водород 1 3) Фосфор 3, кислород 2 4) Кислород 2, фтор 1 5) Фосфор 3, водород 1 6) Бор 3, кислород 2 7) - 8) Барий 1, кремний 2 9)Медь 2, хлор 1 10)Азот 3, водород 1
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