Разность корней квадратного уравнения x^2-4x+q=0 равна 6. Найдите q
Алгебра
Разность корней квадратного уравнения x^2-4x+q=0 равна 6. Найдите q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
xˇ2-4x+q=0 x2-x1=6 x2+x1=4 -----------2.x2=10, x2=5 x1=-1 q=x1.x2 q=-1.5=-5 ----------- xˇ2-4x-5=0
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