Вычислить производные сложной функции а)у= (x^5+x^3+x)^4 б) y= ____1___ (x^3+1)^3

Гость: Гость:

1)(3х-1)/6-х/3=(5-х)/9общее 18, имеем3(3х-1)/18-6х/18=2(5-х)/189х-3-6х=10-2х5х=13х=2,62) уточни задание3) (3а-4ах+2)-(11а-14ах)=3а-4ах+2-11а-14ах=2-8а-18ах=2(1-4а-9ах)4) 3у^2(y^3+1) здесь уже все упрощено, нужно только подстановка5) 2а(а+в-с)-2в(а-в-с)+2с(а-в+с)=2а^2+2ав-2ас-2ав+2в^2+2вс+2ас-2вс-2с^2==2a^2+2в^2+2с^2=2(а^2+в^2+с^2)6)9х-6(х-1)=5(х+2)9х-6х+6=5х+109х-6х-5х=10-6-2х=4х=-2