Рассмотрите рисунок города будущего Подумайте хотелось бы вам жить в этом городе Почему Составьте и запишите на данную тему используя как можно больше имён прилагательных в скобках Запишите вопросы к каждому прилагательному Выд...
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Рассмотрите рисунок города будущего Подумайте хотелось бы вам жить в этом городе Почему Составьте и запишите на данную тему используя как можно больше имён прилагательных в скобках Запишите вопросы к каждому прилагательному Выделите окончания пожалуйста побыстрее
Ответ(ы):
Гость:
Я , бы не хотела жить в этом городе . Это красивый ( какой ) город но в нем много современной ( какой ) техники которая портит красивую (какую)природу и прекрасные ( какие) животные и люди болеют .
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