Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить типы химических реакций: а) Al + S = Al2S3 б) Zn + HCl = ZnCl2 + H2 в) Au2O3 = Au + O2 г) P2O5 + H2O = H3PO4

Химия

Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить типы химических реакций: а) Al + S = Al2S3 б) Zn + HCl = ZnCl2 + H2 в) Au2O3 = Au + O2 г) P2O5 + H2O = H3PO4

Автор: Гость