Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить типы химических реакций: а) Al + S = Al2S3 б) Zn + HCl = ZnCl2 + H2 в) Au2O3 = Au + O2 г) P2O5 + H2O = H3PO4
Химия
Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. Определить типы химических реакций: а) Al + S = Al2S3 б) Zn + HCl = ZnCl2 + H2 в) Au2O3 = Au + O2 г) P2O5 + H2O = H3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2Al + 3S = (Al2S3) синтез, б) Zn + (2HCl) = (ZnCl2) + H2 двойная замена, в) (2Au2O3) = 4Au + 3O2 разложение г) (P2O5) + (3H2O) = (2H3PO4) Синтез
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