Расставьте, где надо, запятые. Разберите предложения по членам, над каждым словом ??адпишите часть речи. Нарисуйте к каждому предложению схему однородных членов. В октябре берёзы и орешник стали золотыми. Опавшая листва кружитс...

Русский язык
Расставьте, где надо, запятые. Разберите предложения по членам, над каждым словом ??адпишите часть речи. Нарисуйте к каждому предложению схему однородных членов. В октябре берёзы и орешник стали золотыми. Опавшая листва кружится ложится на землю. Листья осины не желтеют а краснеют. Снег покрыл луга, поля, леса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В октябре березы и орешник стали золотыми. Березы, орешник - подлежащее, выражено сущ., стали - сказуемое, выражено глаголом, золотыми - определение, выражено прилагательным, в октябре - обстоятельство, выражено существительным с предлогом в. ____ и ____ ______                      ______  . Опавшая листва кружится, ложится на землю. Листва - подлеж, сущ., кружится ложится - сказуемые, сущ, на землю - обстоятельство, сущ. с предл., опавшая - определение, прилагательное. _______ ________ , ________                ________   ________ . сущ.      сущ.        гл.               гл. Листья осины не желтеют, а краснеют.  _____    _ _ _      _______      ________                             _______  ,а  ________ . сущ.  гл.         сущ.  сущ.  сущ. Снег покрыл луга, поля, леса. ____  ======  -----   ------   ------ ======  ------, -------, ------.          
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