Расставьте, где надо, запятые. Разберите предложения по членам, над каждым словом ??адпишите часть речи. Нарисуйте к каждому предложению схему однородных членов. В октябре берёзы и орешник стали золотыми. Опавшая листва кружитс...

Гость: Гость:

В октябре березы и орешник стали золотыми. Березы, орешник - подлежащее, выражено сущ., стали - сказуемое, выражено глаголом, золотыми - определение, выражено прилагательным, в октябре - обстоятельство, выражено существительным с предлогом в. ____ и ____ ______ ______ . Опавшая листва кружится, ложится на землю. Листва - подлеж, сущ., кружится ложится - сказуемые, сущ, на землю - обстоятельство, сущ. с предл., опавшая - определение, прилагательное. _______ ________ , ________ ________ ________ . сущ. сущ. гл. гл. Листья осины не желтеют, а краснеют. _____ _ _ _ _______ ________ _______ ,а ________ . сущ. гл. сущ. сущ. сущ. Снег покрыл луга, поля, леса. ____ ====== ----- ------ ------ ====== ------, -------, ------.