Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций: помогите пожалуйста

Химия
Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций: помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4P+ 5O2= 2P2O5 2. Перед серебром ставим 2 3. 4AL + 3O2= 2Al2O3 4. Не надо 5. 2Zn+ O2= 2ZnO 6. 2P + 5Cl2= 2PCl5
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