Расставьте ударение в словах так, чтобы они оказались разными словами по смыслу. ??оставьте с ними предложения. Еда-еду Атлас-атлас Мука-мука Замок-замок Гвоздик-гвоздик
Русский язык
Расставьте ударение в словах так, чтобы они оказались разными словами по смыслу. ??оставьте с ними предложения. Еда-еду Атлас-атлас Мука-мука Замок-замок Гвоздик-гвоздик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еда ударение на (а) еду ударение на(у) атлас ударение на (а первую) атлас ударение на (а вторую)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Русский язык
Информатика