Расставьте ударение в словах так, чтобы они оказались разными словами по смыслу. ??оставьте с ними предложения. Еда-еду Атлас-атлас Мука-мука Замок-замок Гвоздик-гвоздик

Русский язык

Расставьте ударение в словах так, чтобы они оказались разными словами по смыслу. ??оставьте с ними предложения. Еда-еду Атлас-атлас Мука-мука Замок-замок Гвоздик-гвоздик

Автор: Гость