Расставьте ударение в словах так, чтобы они оказались разными словами по смыслу. ??оставьте с ними предложения. Еда-еду Атлас-атлас Мука-мука Замок-замок Гвоздик-гвоздик

Русский язык
Расставьте ударение в словах так, чтобы они оказались разными словами по смыслу. ??оставьте с ними предложения. Еда-еду Атлас-атлас Мука-мука Замок-замок Гвоздик-гвоздик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еда ударение на (а) еду ударение на(у) атлас ударение на (а первую) атлас ударение на (а вторую)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите периметр равнобедренной трапеции,если угол а =60градусов, ав=32 см, а св=ад=20??м
Ответить
Английский язык
Вот задание можите Пожайлуста помочь
Ответить
Русский язык
Как правильно:совесть или совисть?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение:27 - 10x = 0
Ответить
Информатика
Запишите на языке Pascal 0<x<5
Ответить