Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении до??жны стоять запятые. Для Якутиии вообще для Севера (1) где население разбросано на огромных территориях (2) и (3) где дорога в медицинское учре...

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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении до??жны стоять запятые. Для Якутиии вообще для Севера (1) где население разбросано на огромных территориях (2) и (3) где дорога в медицинское учреждение занимает много времени (4) методы телемедицины приобретают особое значение. Москва − родина А.С. Пушкина (1) и (2) пока пушкинисты-москвоведы спорят о том (3) в каком же из московских особняков родился великий поэт (4) москвичи приходят на Пречистенку − в Государственный музей А.С. Пушкина. Ещё естествоиспытатель Антони ван Левенгук открыл (1) что живые организмы состоят из клеток (2) и с тех пор учёные разных специальностей с помощью самых разнообразных методов изучают живую клетку (3) но (4) несмотря на то что продви-нулись далеко вперёд (5) знают они о ней далеко не всё

Автор: Гость