Расстояние между 2-мя пунктами на плане, масштаб которого 1:1000, равно 12 см. каким будет это расстояние на плане с другим масштабом, равным 1:400
Математика
Расстояние между 2-мя пунктами на плане, масштаб которого 1:1000, равно 12 см. каким будет это расстояние на плане с другим масштабом, равным 1:400
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние между пунктами 12*1000=12000 в масштабе 1:400 это расстояние составит 12000/400=30 см
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