Расстояние между 2-мя пунктами на плане, масштаб которого 1:1000, равно 12 см. каким будет это расстояние на плане с другим масштабом, равным 1:400

Математика

Расстояние между 2-мя пунктами на плане, масштаб которого 1:1000, равно 12 см. каким будет это расстояние на плане с другим масштабом, равным 1:400

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