3/4 минус 2/5,3/4 плюс 2/5
Математика
3/4 минус 2/5,3/4 плюс 2/5
Ответ(ы):
Гость:
3/4=15/20 2/5=8/20 15/20+8/20=24/20=1.2 15/20-8/20=7/20
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