Представьте число 56 в виде суммы двух слагаемых каждое из которых делиться на 8 на 7
Математика
Представьте число 56 в виде суммы двух слагаемых каждое из которых делиться на 8 на 7
Ответ(ы):
Гость:
56+0=56 56:8=7 56:7=8 0:7=0 0:8=0 ответ:56и0
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