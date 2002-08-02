Помогите! Вопрос глупый, но очень нужный! Что означают слова "серный" и "сернистый"?
Русский язык
Помогите! Вопрос глупый, но очень нужный! Что означают слова "серный" и "сернистый"?
Ответ(ы):
Гость:
Серный - сделан из серы Сернистый-не сделан из серы )
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