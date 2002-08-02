Как на самом деле появилось всё живое на нашей земле. кому верить? тем кто говорят,??то от обезьян? или тес кто говорять,что от Бога и Адама и Евы
История
Как на самом деле появилось всё живое на нашей земле. кому верить? тем кто говорят,??то от обезьян? или тес кто говорять,что от Бога и Адама и Евы
Ответ(ы):
Гость:
От бога и адама и Евы
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