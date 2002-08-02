Как на самом деле появилось всё живое на нашей земле. кому верить? тем кто говорят,??то от обезьян? или тес кто говорять,что от Бога и Адама и Евы

История

Как на самом деле появилось всё живое на нашей земле. кому верить? тем кто говорят,??то от обезьян? или тес кто говорять,что от Бога и Адама и Евы

Автор: Гость