Как на самом деле появилось всё живое на нашей земле. кому верить? тем кто говорят,??то от обезьян? или тес кто говорять,что от Бога и Адама и Евы

История
Как на самом деле появилось всё живое на нашей земле. кому верить? тем кто говорят,??то от обезьян? или тес кто говорять,что от Бога и Адама и Евы
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Ответ(ы):
Гость:
От бога и адама и Евы
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