Скласти речення: У, звуків,неповторно, мови, звучить,безкрайньому, океані,мелодія, рідної.

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Скласти речення: У, звуків,неповторно, мови, звучить,безкрайньому, океані,мелодія, рідної.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У безкрайньому океані рідної мови неповторно звучить мелодія звуків.
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