Скласти речення: У, звуків,неповторно, мови, звучить,безкрайньому, океані,мелодія, рідної.
Українська мова
Скласти речення: У, звуків,неповторно, мови, звучить,безкрайньому, океані,мелодія, рідної.
Ответ(ы):
Гость:
У безкрайньому океані рідної мови неповторно звучить мелодія звуків.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 32 учащихся 17 человек любят физкультуру а 12 любят историю из них 9 любят и физкул??туру и историю сколько человек в этом классе не любят не фи...
Русский язык
Запишите предложения,изменив время глаголов. Например:Я еду на море.-Я поеду на м??ре. Ты пишешь письмо другу.-.... Она переводит предложение...
Математика
Белки сели на 5 пиньков а 3 белок сели на стул сколько белок сели за стол если 1 белк?? села на пенёк
Другие предметы