Присходит ли перенос вещества при распространени поперечной волны?

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Нет, не происходит. Поперечная волна переносит энергию, благодаря чему и наблюдаются колебания. Пример такой волны это к примеру брошеный вертикально вниз камешек на поверхность воды. Наблюдаемые волны будут поперечными. Но все же наиболее распространенные волны это продольные.