Составит одно предложение на мужской род
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Составит одно предложение на мужской род
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть мяч и я люблю в него играть !
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