Приехали сколько слогов

Русский язык
Приехали сколько слогов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При|е|ха|ли - 4 слога
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