Как используются грибы в пищевой и лекарственной промышленности?
Биология
Как используются грибы в пищевой и лекарственной промышленности?
Ответ(ы):
Гость:
В лекарственной промышленности используются плесневые грибы, такие как пеницилл (источник пенициллина), шляпочные грибы используются в пищевой промышленности (шампиньоны, лисички). Также дрожжи, используются они в хлебопечении, в пивоварении и производстве других спиртных напитков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
You... stop when the traffic light is red A)mayn"t B)must C)can 2)You... go near the dog. It"s very dangerous A)may B)have to C)must not
Английский язык
Мені потрібно написати розповідь про будь-яку з цих книг: 1)Мандри Гуллівера 2)Ро??ео та Джульєта 3)Пригоди Гекльбері Фіна. Будь ласка,пару...