Как используются грибы в пищевой и лекарственной промышленности?

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В лекарственной промышленности используются плесневые грибы, такие как пеницилл (источник пенициллина), шляпочные грибы используются в пищевой промышленности (шампиньоны, лисички). Также дрожжи, используются они в хлебопечении, в пивоварении и производстве других спиртных напитков