Как решить задачу: В корзине лежат 50 грибов:рыжики и грузди.Известно, что среди любых 27 грибов хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов хотя бы один груздь, сКОЛЬКО РЫЖИКОВ В КОРЗИНЕ?

Математика

Как решить задачу: В корзине лежат 50 грибов:рыжики и грузди.Известно, что среди любых 27 грибов хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов хотя бы один груздь, сКОЛЬКО РЫЖИКОВ В КОРЗИНЕ?

Автор: Гость