За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина.Вычислите КПД двигателя ,??сли за это время он совершил 2,3×10в 7 Дж полезной работы.Удельная теплота сгорания бензина 4,6×10 в 7 Дж/кг

Физика

За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина.Вычислите КПД двигателя ,??сли за это время он совершил 2,3×10в 7 Дж полезной работы.Удельная теплота сгорания бензина 4,6×10 в 7 Дж/кг

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