За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина.Вычислите КПД двигателя ,??сли за это время он совершил 2,3×10в 7 Дж полезной работы.Удельная теплота сгорания бензина 4,6×10 в 7 Дж/кг
Физика
За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина.Вычислите КПД двигателя ,??сли за это время он совершил 2,3×10в 7 Дж полезной работы.Удельная теплота сгорания бензина 4,6×10 в 7 Дж/кг
Ответ(ы):
Гость:
Η = А полезная / А затраченная * 100 % А полезная = 2,3 * 10 ^ 7 = 23000000 Дж А затраченная = Q = q * m * t q = 4,6 * 10 ^ 7 = 46000000 Дж m = 2,5 кг t = 1,25 ч = 4500 с A затраченная = 46000000 * 2,5 * 4500 = 517500000000 Дж η = 23000000 / 517500000000 = 0,004 %
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