Сочинение на тему Война 1941-1945гг с аргументами...

Гость: Гость:

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в селе Колоцкое в зданиях Колоцкого монастыря располагался военный госпиталь после освобождения поселка Уваровки в 1942 году. За Святым прудом в 1943 году было организовано воинское захоронение, где захоронены погибшие воины в сражениях на Колонкой земле или умершие от ран в госпитале. Освободительные бои от немецко-фашистких захватчиков вели воины 82 мотострелковой дивизии полковника Н. И. Орлова, 106 стрелковая дивизия, 144 стрелковая дивизия полковника М. А. Пронина и других частей Красной Армии генерала Говорова. Нам необходимо понимнить их. И не забывать что они для нас сделали. а второй можно из А зори здесь тихие. . не знаю правиильно ли)