Прочитайте.Вставьте пропущенные буквы. Вышло вот такое дело: Моль тюленью шубу ??ъела. На двере трещит мороз, А тюлень и гол, и бос ! выпишите слово с разделительным твёрдым знаком (ъ) подберите к нему однокоренное слова н...

Русский язык
Прочитайте.Вставьте пропущенные буквы. Вышло вот такое дело: Моль тюленью шубу ??ъела. На двере трещит мороз, А тюлень и гол, и бос ! выпишите слово с разделительным твёрдым знаком (ъ) подберите к нему однокоренное слова но с другими приставками запишите эти слова
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Съела - объела, надъела,
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