Степени хваставства хлестакова ( из ревизора)

Литература
Степени хваставства хлестакова ( из ревизора)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хлестаков подмечал на чужие недостатки,но свои не замечал.Своего слугу Осипа Хлестаков называет "скотиной и дураком",а по отношению к хозяину трактира кричит "Мошеники,канальи..Подлецы и Бездельники!
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