Степени хваставства хлестакова ( из ревизора)

Гость: Гость:

Хлестаков подмечал на чужие недостатки,но свои не замечал.Своего слугу Осипа Хлестаков называет "скотиной и дураком",а по отношению к хозяину трактира кричит "Мошеники,канальи..Подлецы и Бездельники!