Степени хваставства хлестакова ( из ревизора)
Литература
Степени хваставства хлестакова ( из ревизора)
Ответ(ы):
Гость:
Хлестаков подмечал на чужие недостатки,но свои не замечал.Своего слугу Осипа Хлестаков называет "скотиной и дураком",а по отношению к хозяину трактира кричит "Мошеники,канальи..Подлецы и Бездельники!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Алгебра
Объясните пожалуйста как решить? Из заданного соотношения выразите переменную У через переменную Х: 3х+4у=12