Чуваки, хелп 4 в 3-й степени * 3 в 8 степени : 6 в 7 степени

Алгебра
Чуваки, хелп 4 в 3-й степени * 3 в 8 степени : 6 в 7 степени
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