График функции y=-5x+b проходит через точку C(10;-52).Найдите значение b.

Математика
График функции y=-5x+b проходит через точку C(10;-52).Найдите значение b.
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Ответ(ы):
Гость:
У=-5x+b    -52=-5*10+b  b=-2
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