Из пяти одинаковых отрезков постройки два треугольника
Математика
Из пяти одинаковых отрезков постройки два треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Просто строишь обычный прямоугольник и проводишь одну диагональ. Вот и получается 2 треугольника из пяти равных отрезков.
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