Сделайте полный фонетический разбор слова Сестра

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Сделайте полный фонетический разбор слова Сестра
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
се-стра́  с – [с’] – согласный, глухой, мягкий  е – [и] – гласный, безударный с – [с] – согласный, глухой, твёрдый т – [т] – согласный, глухой, твёрдый р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый а- гласная, ударная ––––– 6б. 6зв.
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