Сделайте полный фонетический разбор слова Сестра

Гость: Гость:

се-стра́ с – [с’] – согласный, глухой, мягкий е – [и] – гласный, безударный с – [с] – согласный, глухой, твёрдый т – [т] – согласный, глухой, твёрдый р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый а- гласная, ударная ––––– 6б. 6зв.