Сделайте полный фонетический разбор слова Сестра
Русский язык
Сделайте полный фонетический разбор слова Сестра
Ответ(ы):
Гость:
се-стра́ с – [с’] – согласный, глухой, мягкий е – [и] – гласный, безударный с – [с] – согласный, глухой, твёрдый т – [т] – согласный, глухой, твёрдый р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый а- гласная, ударная ––––– 6б. 6зв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Известно что друзья многое прощают друг друга .Дополните двумя-тремя прилагатель??ыми следующие фразы : a ) Я легко прощу друга если он .... б ) Я ...
Русский язык
Окончание каких прилагательных можно проверить по ударным окончаниям прилагательных, а каких по окончаниям падежных вопросов? Примеры.
Русский язык