Известно что друзья многое прощают друг друга .Дополните двумя-тремя прилагатель??ыми следующие фразы : a ) Я легко прощу друга если он .... б ) Я с трудом пращу друга если он ...в) Я никогда не пращу друга если он ....
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Известно что друзья многое прощают друг друга .Дополните двумя-тремя прилагатель??ыми следующие фразы : a ) Я легко прощу друга если он .... б ) Я с трудом пращу друга если он ...в) Я никогда не пращу друга если он ....
Ответ(ы):
Гость:
А)добрый б)злой в)лжец
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