Переведите на английский! Умоляю! Сколько яблок у вас есть? Сколько хлеба ты пок??паешь каждый день? Сколько овощей и фруктов есть в холодильнике?

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Переведите на английский! Умоляю! Сколько яблок у вас есть? Сколько хлеба ты пок??паешь каждый день? Сколько овощей и фруктов есть в холодильнике?

Автор: Гость