Переведите на английский! Умоляю! Сколько яблок у вас есть? Сколько хлеба ты пок??паешь каждый день? Сколько овощей и фруктов есть в холодильнике?
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Переведите на английский! Умоляю! Сколько яблок у вас есть? Сколько хлеба ты пок??паешь каждый день? Сколько овощей и фруктов есть в холодильнике?
Ответ(ы):
Гость:
How many apples do you have? How much bread do you buy every day? How many vegetables and fruits are there in the refrigerator?
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