Из алюминиевой пластины толщиной 3 мм вырезали букву н высота буквы-20см , ширина -12??м, ширина всех линий 4см.Найти массу буквы
Физика
Из алюминиевой пластины толщиной 3 мм вырезали букву н высота буквы-20см , ширина -12??м, ширина всех линий 4см.Найти массу буквы
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