Из предложенных веществ выберите те, которые реагируют с водой,напишите уравнени?? возможных реакций. Перечень веществ: кальций, оксид кальция, сера, оксид железа(III), оксид калия, железо, золото,оксид лития, оксид свинца(IV),...
Химия
Из предложенных веществ выберите те, которые реагируют с водой,напишите уравнени?? возможных реакций. Перечень веществ: кальций, оксид кальция, сера, оксид железа(III), оксид калия, железо, золото,оксид лития, оксид свинца(IV), серебро, хлорид натрия, кислород.
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