Подчеркните лишнее слово в каждой строке. Письмецо,ущелье,грязнуля,имя.Дружба,умница,лилия,фамилия.Тополь,дедушка,плакса,бегемот.

Русский язык
Подчеркните лишнее слово в каждой строке. Письмецо,ущелье,грязнуля,имя.Дружба,умница,лилия,фамилия.Тополь,дедушка,плакса,бегемот.
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