Плюсы и минусы Тильзитского мира для России

История
Плюсы и минусы Тильзитского мира для России
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
+победа над Швецией; отсрочка от войны с Наполеоном на 5 лет - запрет экспорта в Англию продуктов( но мы же русские, мы не какие-нибудь лалки, мы продолжали в тайне от Франции экспорт продуктов в Англию) ; Экономические осложнения ( денег нет, а есть хочется всегда, да и к войне готовиться надо, которая будет через несколько лет в 1812 году) Посмотри сериал Романовы, оч интересно и учи историю, а не списывай
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