От какого слова образовано слово "Приложение"?
Русский язык
От какого слова образовано слово "Приложение"?
Ответ(ы):
Гость:
При- приставка, лож- ложить корень
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