Во сколько раз изменится жесткость проволоки, если её диаметр увеличить в 2 раза?

Физика
Во сколько раз изменится жесткость проволоки, если её диаметр увеличить в 2 раза?
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Гость:
Увеличится в два раза
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