Наименьшее число которое делится на16, при этом начинается на 16 и сумма цифрравна16
Математика
Наименьшее число которое делится на16, при этом начинается на 16 и сумма цифрравна16
Ответ(ы):
Гость:
1600+10a+b a+b=16-7=9 b=9-a b -четное варианты: 1618 1636 1654 16 72 1690 ни одно из этих чисел не делится на 16 а сумма цифр=16
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