Товар стоит 1900 рублей.Во время распродажи его цена уменьшилась на 10%. Какова,новая цена этого товара?
Математика
Товар стоит 1900 рублей.Во время распродажи его цена уменьшилась на 10%. Какова,новая цена этого товара?
Ответ(ы):
Гость:
Что бы найти новую цену нужно найти в начале один процент 1900:100=19 если цена уменьшилась на 10 процентов то его стоимость стала составлять 100-10=90 процентов найду саму стоимость 19*90=1710 рублей Ответ: 1710 рублей
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