Товар стоит 1900 рублей.Во время распродажи его цена уменьшилась на 10%. Какова,новая цена этого товара?

Математика
Товар стоит 1900 рублей.Во время распродажи его цена уменьшилась на 10%. Какова,новая цена этого товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что бы найти новую цену нужно найти в начале один процент  1900:100=19  если цена уменьшилась на 10 процентов то его стоимость стала составлять 100-10=90 процентов  найду саму стоимость  19*90=1710 рублей  Ответ: 1710 рублей 
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