Представь число 56 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делиться на 8 и 7
Математика
Представь число 56 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делиться на 8 и 7
Ответ(ы):
Гость:
56 = 7 * 8 56 = 7 * 8 + 0 (если каждое делится на 8 и 7)
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