Зеленая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. какое потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами?
Биология
Зеленая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. какое потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами?
Ответ(ы):
Гость:
A - зеленая окраска А - полосатая P: Aa * Aa F: AA,Aa,aa не очень корректный вопрос.
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