Зеленая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. какое потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами?

Биология

Зеленая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. какое потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами?

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