Решите уравнение: 12-х(х-3)=(6-х)(х+2) Напишите решение, пожалуйста!
Алгебра
Решите уравнение: 12-х(х-3)=(6-х)(х+2) Напишите решение, пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
12-2×-36=6-×+×-2 2×+×-×=6-2-12+2 2×=-6 ×=-6÷2 ×=-3
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