You... stop when the traffic light is red A)mayn"t B)must C)can 2)You... go near the dog. It"s very dangerous A)may B)have to C)must not

Английский язык
You... stop when the traffic light is red A)mayn"t B)must C)can 2)You... go near the dog. It"s very dangerous A)may B)have to C)must not
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