Какой падеж у слова ночной и рубашке?

Русский язык
Какой падеж у слова ночной и рубашке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ночной- именительный патеж, рубашке- дательный
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