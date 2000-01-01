В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес маши??ы, если она разольет 200 л воды? 1) ≈ на 200 Н 2) ≈ на 2 кН 3) ≈ на 20 кН 4) ≈ на 20 Н

Гость: Гость:

Дано: v = 200 л = 0,2 м³ g = 10 Н ρ = 1000 кг/ м³ P -? Решение: Что бы узнать, на сколько уменьшится вес машины, нужно узнать вес вылитой воды: Для начала найдем массу воды: m = ρ · V m = 1000 · 0.2 = 200 кг теперь мы можем узнать вес этой воды: P = m · g P = 200 · 10 = 2000 Н Ответ: Вес машины уменьшится на 2000 Н или 2 кН (ответ № 2).