Белки сели на 5 пиньков а 3 белок сели на стул сколько белок сели за стол если 1 белк?? села на пенёк

Математика

Белки сели на 5 пиньков а 3 белок сели на стул сколько белок сели за стол если 1 белк?? села на пенёк

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