Белки сели на 5 пиньков а 3 белок сели на стул сколько белок сели за стол если 1 белк?? села на пенёк
Математика
Белки сели на 5 пиньков а 3 белок сели на стул сколько белок сели за стол если 1 белк?? села на пенёк
Ответ(ы):
Гость:
Че че че че че че че че
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